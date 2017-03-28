Details by GIEEGM on 28 March 2017 in ጋዜጣዊ መግለጺ Print

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ኣገዳሲ መጸዋዕታ

ንኹሎም ኣብ ፐንሲልቫንያ፡ ደለዌርን ደቡባዊ ኒው-ጀርሲን ዝነብሩ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ

ዕላማ ኣኼባ፡ ኩልና ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመና ኣብ ፐንሲልቫንያ ደለዌር ስተይት ከምኡ’ውን ደቡባዊ ኒው-ጀርሲ እንነብር ኤርትራያን ተቓለስቲ ንፍትሒ፣ ዝውክሉና መራሕቲ ንኽንመርጽ

ዕለት፡ ሰምበት ሚያዝያ 02፣ 2017

ሰዓት፡ 2:00 ድ.ቀ.

ቦታ፡ University of the Sciences

Rosenberger Hall, Room 102

600 S 43rd St. Philadelphia, PA 19104

ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤሪትራዊ ብዘይ ናይ ጾታ ፡ ብሄር ወይ ሃይማኖት ፍልልይ ሽግርና ንምፍታሕ ጉዳይ ኩልና ምዃኑ ኣሚንና ኣብዚ መዓልቲ ክንሳተፍ ብትሕትና ይሕተት።

ኣኼባ ልክዕ ሰዓት 2:00 ድ.ቀ. ክጅመር ስለዝኾነ በጃኹም ኣብ ሰዓትኩም ተረኸቡ። ኣኼባ፡ ተሳተፍቲ ብዝጠለቡዎም ቋንቋታት ክካየድ/ክትርጎም እዩ። በጃኹም ንኹሎም ትፈልጡዎም ኤርትራውያን ዓድሙ።

ንምዝኽኻር ድኣ’ምበር፡ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ጉዳይ ኣፈርክቡ ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። መስርሕ ምቛም ዓለምለኻዊ መሪሕነት፡ ብምቛም ናይ ኣካባቢ ባይቶ ጀሚሩ፡ ስዒቡ ዞባዊ ባይቶ ብደረጃ ሃገር፡ ቀጺሉ ብደረጃ ክፍሊ ዓለም: ኣብ መወዳእታ ዓለምለኻዊ ባይቶ ብምቛም ኩሎም ተቓለስቲ ንፍትሒ ብውልቅን ብጥርኑፍን ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ዝገብሩዎ ኣበርክቶ ድሙር ውጽኢት ንኽህልዎ ባይታ ይፈጥር።

ዓለምለኻዊ ተበግሶ፡ንልዕሊ ዓመት ብዘካየዶ መጽናዕቲን ልዝብን ዝዘርገሖም ጽሑፋት ኣብዚ ዝሰዕብ ጥብቆ ኣቲኩም ንበቡዎም።

http://www.snitna.com/gieegm/gieegm.html

ብደሓን ምጹ!

ግዝያዊ ናይ ምርጫ ሽማግለ

دعوة هامة لجميع الإرتريين المقيمين في ولايات بنسلفانيا وديلاوير وجنوب نيو جيرسي الذين يكافحون من أجل العدالة

الغرض من الاجتماع : لانتخاب القادة الذين سيمثلون الإرتريين 18 عاما فما فوق المقيمين في ولاية بنسلفانيا، ديلاوير وجنوب نيو جيرس

التاريخ : 2 أبريل 2017 2 ظهرا

مكان: جامعة العلوم

ريسنبرجر هول، غرفة 102

600 , 43 ستريت , فيلادلفيا

والدعوة موجهة إلى جميع الإرتريين دون أي تمييز في الدين والمنطقة ونوع الجنس والقوميات العرقية. وسيبدأ الاجتماع في الموعد المحدد. وسيترجم الاجتماع وفقا لاحتياجات المشاركين.

إنكم تعلمون جيدا أن الحالة الإرترية تسير من الأسوأ إلى الأسوأ وتتطلب استجابة عاجلة. وتعتمد عملية إنشاء قادة عالميين على اللبنات الأساسية للمجالس المحلية والإقليمية. والخطوة الأخيرة هي إنشاء مجلس عالمي لخلاص شعبنا وبلدنا من الديكتاتورية الوحشية ولتحول سلس إلى الحكم الديمقراطي.

مشاركتكم أمر حاسم لنجاح جهودنا الرامية إلى إزالة النظام الشمولي وإقامة حكم ديمقراطي في بلدنا الحبيب إريتريا.

للوصول إلى وثائق المبادرة العالمية، يرجى زيارة http://www.snitna.com/gieegm/gieegm.html